Определилась судьба Почеттино в Челси

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино продолжит руководить командой до конца сезона.

Как сообщает The Guardian, руководство "синих" не планирует увольнять аргентинцадо окончания сезона.

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Отмечается, что лондонцы присмотрели двоих кандидатов на случай отставки наставника. Если Почеттино покинет команду, то его место могут занять Рубен Аморим, работающий с лиссабонским Спортингом, или Роберто де Дзерби из Брайтона.

В турнирной таблице АПЛ Челси идет на 11 месте, имея 36 очков после 26 матчей. Контракт Почеттино с Челси действует до лета 2025 года.

Ранее Почеттино назвал цели Челси на остаток сезона.

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