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Почеттино назвал цели Челси на остаток сезона

Аргентинец хочет на мажорной завершить нынешнюю кампанию.
Сегодня, 20:20
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о планах клуба на конец сезона.

"Вы говорите об ожиданиях и реальности, это не совсем верно. Наша цель – выигрывать каждую игру и быть в следующем финале Кубка Англии. Подготовиться к следующему матчу на Уэмбли и начать выигрывать матчи в Премьер-лиге, чтобы приблизиться к вершине".

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"Будучи профессионалами, игроки хотят побеждать. Мы выиграли в среду не из-за комментария Гари. Игроки следуют моему видению и тому, как я себя веду.

Они обращают на это внимание, потому что когда в Англии такие важные люди, как Невилл, говорят подобное, вы придаете этому значение, но потом двигаетесь дальше", – сказал аргентинец в интервью Football.London.

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