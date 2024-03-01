Челси может потерять своего воспитанника из-за клубного потолка зарплат

Клуб не может договориться о новом контракте с Галлахером.

Челси не может согласовать продление контракта с Конором Галлахером, пишет Daily Mail.

Напомним, хавбек, являющийся воспитанником "синих", не так давно был близок к переходу в Тоттенхэм, но все же остался в Челси.

Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года, потому лондонцы хотят продлить с ним контракт, но переговоры зашли в тупик.

Галлахер является игроком основной обоймы, он провел в этом сезоне 35 матчей, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов. Потому Конор требуют и соответствующую зарплату.

Однако в клубе существует неофициальный потолок зарплат, который руководство не хочет нарушить, даже рали Галлахера. В данный момент переговоры по продлению контракта приостановлены.

Ранее также сообщалось, что бывший капитан Ливерпуля навестил команду Формулы 1.

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