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Челси может потерять своего воспитанника из-за клубного потолка зарплат

Клуб не может договориться о новом контракте с Галлахером.
Сегодня, 10:37
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Челси не может согласовать продление контракта с Конором Галлахером, пишет Daily Mail.

Напомним, хавбек, являющийся воспитанником "синих", не так давно был близок к переходу в Тоттенхэм, но все же остался в Челси.

Контракт игрока рассчитан до лета 2025 года, потому лондонцы хотят продлить с ним контракт, но переговоры зашли в тупик.

Галлахер является игроком основной обоймы, он провел в этом сезоне 35 матчей, записав на свой счет четыре гола и шесть ассистов. Потому Конор требуют и соответствующую зарплату.

Однако в клубе существует неофициальный потолок зарплат, который руководство не хочет нарушить, даже рали Галлахера. В данный момент переговоры по продлению контракта приостановлены.

Ранее также сообщалось, что бывший капитан Ливерпуля навестил команду Формулы 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конор галлахер

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