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"Заткнись": экс-игрок Челси набросился на Роналду

Франк Лебеф упомянул Месси в своем спиче.
Сегодня, 19:21
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Бывший футболист Челси и сборной Франции Франк Лебеф встал на защиту чемпионата Франции.

Эксперт зол на Криштиану Роналду, который раскритиковал Лигу 1.

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"Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил сказать так про Лигу 1, а не про чемпионат Португалии? Это потому, что Лионель Месси играл в Лиге 1.

Я очень уважаю его как игрока, но просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1. Для меня сборная Португалии является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом.

Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только если Криштиану Роналду не будет играть", - приводит слова Лебефа Goal.

Напомним, Месси выступал в Лиге 1 за ПСЖ два сезона с 2021 по 2023 годы. 

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру.

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