Тренер Интера выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе

Главный тренер Интера Симоне Индзаги высказался о своем будущем в клубе.

"Я счастлив в Интере, хорошие отношения с руководством и болельщиками".

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"Что касается моего контракта – встретимся после этого сезона, чтобы обсудить продолжение, но отношения действительно отличные. Переговоры будут хорошими", – сказал Индзаги в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Напомним, после 27 туров Серии А Интер занимает первое место, набрав 72 балла.

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