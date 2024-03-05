Тренер Интера выступил с заявлением касаемо своего будущего в клубе
Судьба наставника решится в конце сезона.
Главный тренер Интера Симоне Индзаги высказался о своем будущем в клубе.
"Я счастлив в Интере, хорошие отношения с руководством и болельщиками".
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"Что касается моего контракта – встретимся после этого сезона, чтобы обсудить продолжение, но отношения действительно отличные. Переговоры будут хорошими", – сказал Индзаги в интервью журналисту Фабрицио Романо.
Напомним, после 27 туров Серии А Интер занимает первое место, набрав 72 балла.
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