Санчес определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру

Агент игрока в ближайшее время проведет переговоры с командой.

Алексис Санчес, нападающий Интера, намерен остаться в команде. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Агент чилийского футболиста, Фернандо Феличевич, планирует обсудить с клубом дальнейшие перспективы своего подопечного в ближайшие недели.

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Контракт Санчеса с Интером истекает летом этого года. В зимнее трансферное окно игрок отклонил предложения из Саудовской Аравии, Бразилии и Турции.

В текущем сезоне на счету 35-летнего чилийца один гол и три ассиста в 14-ти матчах Серии А.

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