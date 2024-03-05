"Больше страданий, чем счастья": Анчелотти оценил работу в Реале

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о работе в стане мадридского клуба.

"Ключевым моментом моего менеджмента есть то, что у меня очень хорошие игроки. Они хотят учиться, совершенствоваться и быть частью этого важнейшего клуба. Они принимают все предложения, и делают все возможное, чтобы добиться успеха.

Моя работа – это работа, которая мне очень нравится, особенно в Мадриде, который является лучшим местом для выполнения этой работы. Но эта работа – большее страдание, чем счастье, потому что есть много трудностей, с которыми приходится справляться. Когда ты побеждаешь, вокруг тебя есть люди, которые недовольны, потому что они не играют, и тебе приходится с этим справляться".

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"Ты можешь поделиться счастьем, но не можешь поделиться страданием. В этом смысле у меня все в порядке, но это больше страдание, чем счастье", – заявил Анчелотти в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Реал после 27 туров Ла Лиги опережает своего ближайшего преследователя Жирону на 7 очков.

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