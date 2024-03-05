iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Больше страданий, чем счастья": Анчелотти оценил работу в Реале

Итальянец честно высказался о пребывании в стане "сливочных".
Сегодня, 21:55
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о работе в стане мадридского клуба.

"Ключевым моментом моего менеджмента есть то, что у меня очень хорошие игроки. Они хотят учиться, совершенствоваться и быть частью этого важнейшего клуба. Они принимают все предложения, и делают все возможное, чтобы добиться успеха.

Моя работа – это работа, которая мне очень нравится, особенно в Мадриде, который является лучшим местом для выполнения этой работы. Но эта работа – большее страдание, чем счастье, потому что есть много трудностей, с которыми приходится справляться. Когда ты побеждаешь, вокруг тебя есть люди, которые недовольны, потому что они не играют, и тебе приходится с этим справляться".

Читай также: Анчелотти озвучил сроки восстановления главного конкурента Лунина и основного защитника

"Ты можешь поделиться счастьем, но не можешь поделиться страданием. В этом смысле у меня все в порядке, но это больше страдание, чем счастье", – заявил Анчелотти в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Реал после 27 туров Ла Лиги опережает своего ближайшего преследователя Жирону на 7 очков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

Статьи по теме

Хавбек Реала высказался о возможном переходе Мбаппе Хавбек Реала высказался о возможном переходе Мбаппе
Реал выкупит у Жироны защитника Реал выкупит у Жироны защитника
Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису
ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал ПСЖ рассчитывает на выплату подписного бонуса от Мбаппе после трансфера в Реал
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:45
Леау: Футбол сегодня - это просто статистика. И мне это не нравится
Европа22:25
Эшворт определил главную цель для Манчестер Юнайтед
ММА22:25
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа22:18
В Барселоне определились с кандидатурой нового тренера
Европа21:55
"Больше страданий, чем счастья": Анчелотти оценил работу в Реале
Европа21:37
Netflix за семизначную сумму купил права на сериал о команде АПЛ
Европа21:21
Санчес определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру
Европа21:12
Середняк АПЛ готов установить трансферный рекорд, продав свою звезду
Европа20:51
В Барселоне крайне обеспокоены очередной травмой Педри
Европа20:35
Идею Суперлиги поддерживают 72% болельщиков - Kicker
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK