Netflix за семизначную сумму купил права на сериал о команде АПЛ
Нас ждет шоу о требле Манчестер Сити.
Netflix решил снять документальный сериал про Манчестер Сити, пишет Daily Mail.
Шестисерийное шоу расскажет о сезоне-2022/23, в котором "горожане" взяли первый в своей истории требл.
Отметим, что Сити станет первым клубом АПЛ на стриминговой площадке. Netflix заплатил за права неназванную семизначную сумму.
Какова точно будет структура сериала и кто появится на экаранах пока неизвестно, но Netflix обещает представить трейлер уже на будущей неделе.
Ранее, напомним, Гвардиола очень высоко оценил одного из своих подопечных.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!