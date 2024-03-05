Netflix за семизначную сумму купил права на сериал о команде АПЛ

Нас ждет шоу о требле Манчестер Сити.

Netflix решил снять документальный сериал про Манчестер Сити, пишет Daily Mail.

Шестисерийное шоу расскажет о сезоне-2022/23, в котором "горожане" взяли первый в своей истории требл.

Отметим, что Сити станет первым клубом АПЛ на стриминговой площадке. Netflix заплатил за права неназванную семизначную сумму.

Какова точно будет структура сериала и кто появится на экаранах пока неизвестно, но Netflix обещает представить трейлер уже на будущей неделе.

Ранее, напомним, Гвардиола очень высоко оценил одного из своих подопечных.

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