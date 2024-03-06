Хендерсон намерен отправиться со сборной на Евро-2024

Джордан Хендерсон объявил о своем намерении пробиться в сборную Англии на Евро-2024.

Экс-хавбек Ливерпуля покинул Аль-Иттифак только ради того, чтобы снова попасть в национальную команду, и отчасти его труды были вознаграждены.

Гарет Саутгейт лично посетил первый матч Джордана за Аякс, однако, не дал ему никаких гарантий, что возьмет его вместе с командой в Германию.

"Было приятно, что он пришел и посмотрел, чтобы показать, что он следит за мной.

Для меня всегда привилегия играть за свою страну, и я хочу делать это как можно дольше, но в конечном итоге я должен сосредоточиться на своей работе здесь, и если я буду делать это хорошо и хорошо выступать, то это даст мне лучшую возможность попасть в сборную Англии", - приводит слова Хендерсона The Telegraph.

Ранее также хавбек Челси попросил болельщиков поддержать клуб и тренера.

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