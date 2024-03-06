Игрок Ливерпуля заявил, что их трофеи намного дороже трофеев Сити

По крайней мере для клуба и его болельщиков.

Трент Александер-Арнольд считает, что каждый трофей Ливерпуля намного ценнее титулов Манчестер Сити.

Защитник заявил, что Ливерпуль вынужден противостоять настоящей машине, созданной для побед, с которой конкурировать почти невозможно.

"Это тяжело. Мы противостоим машине, которая создана для побед – так проще всего описать Сити и их организацию.

Оглядываясь назад на эту эпоху, можно сказать, что, хотя они выиграли больше титулов, чем мы, и, вероятно, были более успешны, наши трофеи будут значить больше для нас и наших болельщиков из-за финансовой ситуации в клубах.

Я уверен, что они будут мотивированы, как и мы. Это будет захватывающий финал", – цитирует Трента Mirror.

Ранее также сообщалось, что Салах вернулся к тренировкам.

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