Манчестер Сити - второй клуб, который не проигрывал на протяжении 30+ подряд домашних матчей в ЛЧ

"Горожане" теперь в одном списке с Барселоной.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле обыграл Копенгаген.

Этот матч стал для "горожан" 30-ым домашним поединком в рамках главного клубного турнира Европы, в котором они не проигрывали, став лишь вторым клубом в истории, которому это удалось.

Первой была испанская Барселона, которая не проигрывала в ЛЧ на протяжении 38 домашних поединков с 2013 по 2020 годы.

Также коллектив Пепа Гвардиолы стал первым клубом, который забил 3+ гола в 9 домашних играх Лиги чемпионов подряд.

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