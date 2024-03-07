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Спортдир РБ Лейпциг раскритиковал работу арбитров в матчах против Реала

Ровен Шредер считает, что рефери слишком уважительно относились к их сопернику.
Сегодня, 15:55
Getty Images
Getty Images

Спортивный директор немецкого РБ Лейпциг Ровен Шредер прокомментировал работу арбитров в 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского Реала.

По словам функционера, судьи были благосклонны к "сливочным" в обоих поединках.

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"В ситуации Винисиуса и Орбана, по моему мнению, возможно только одно решение. Это повлияло на результат игры. Если игрок так ведет себя, сделав фол, для меня не может быть двух мнений. Думаю, это все видели.

С ВАР должна быть возможность влиять на спорные решения. А потом этот игрок делает счет 1:0 - это квинтэссенция всего противостояния.

Очень очень очень спорно. В обоих матчах уважение судей к Реалу было слишком большим. Хочу сделать огромный комплимент нашей команде", - сказал Шредер.

Напомним, в начале второго тайма вчерашней встречи Винисиус сфолил на Вилле Орбане а затем схватил его обеими руками за шею.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид РБ Лейпциг

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