Челси выставит трех воспитанников на трансфер

Галлахер, Чалоба и Броя могут уйти уже летом.

Челси намерен расстаться сразу с тремя игроками со статусом воспитанников, пишет teamtalk.

Подобные действия позволят клубу соответствовать финансовых правилам Премьер-лиги, ведь продажа воспитанников считается чистой прибылью.

Таким образом уже летом клуб могут покинуть Конор Галлахер, Трево Чалоба и Армандо Броя. Отдельно стоит отметить, что мнение Почеттино здесь не учитывалось.

Галлахер, который почти перешел в Тоттенхэм недавно, все еще интересен "шпорам" и они могут попробовать еще раз подписать хавбека.

Чалоба и вовсе интересует чуть ли не с десяток разных клубов из топ-5 лиг, включая Баварию или Наполи. А Брою может выкупить Фулхэм, где тот сейчас находится в аренде.

Ранее также сообщалось, что фанаты Страсбура выступили против руководства Боули.

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