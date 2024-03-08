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Бывший аутсайдер Бундеслиги продлил контракт со своим спасителем

Штутгарт хочет сохранить Хенесса на фоне интереса Баварии.
Сегодня, 13:15
Себастьян Хенесс / Getty Images
Себастьян Хенесс / Getty Images

Штутгарт объявил о новом контракте с главным тренером Себастьяном Хенессом.

Напомним, немецкий специалист возглавил клуб в апреле 2023 года, когда тот занимал последнее место в Бундеслиге.

Хенесс спас клуб от понижения в классе, а в текущем сезоне Штутгарт занимает третью строчку после 34 туров и претендует на Лигу чемпионов.

Естественно, такие успехи 41-летнего специалиста не остались без внимания, так Бавария рассматривает назначение Хенесса вместо Тухеля.

Потому Штутгарт решил попытаться сохранить специалиста и продлил с ним контракт до 2027 года.

Ранее также сообщалось, что легенда Боруссии покинет клуб летом.

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