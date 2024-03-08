Зубков сравнил Чемпионаты Венгрии и Украины

Футболист донецкого Шахтера Александр Зубков рассказал об отличиях между чемпионатами Украины и Венгрии.

Бывший вингер Ференцвароша заявил, что в соседней стране более развита инфраструктура для детского футбола, но УПЛ отличается интенсивностью.

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"В первую очередь может сказать по инфраструктуре. Там больше созданы условия для детей. Также болельщики, особенно на домашних матчах Ференцвароша.

Полностью заполнена трибуна за воротами, они почти не замолкают ни на минуту. Очень классная поддержка, в первой игре я даже не ожидал и был немного в шоке. Относительно чисто футбольных отличий. Наверное, состояние газонов немного выше уровня. Но я думаю, что наш чемпионат более интенсивный. И там, наверное, каждый год чемпион уже предрешен заранее", - сказал Александр в интервью пресс-службе "горняков".

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