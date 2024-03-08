"Se queda. Теперь точно": Пике и Неймар воссоздали знаменитую фотографию, ставшую мемом

Летом 2017 года Жерар Пике решил успокоить всех фанатов Барселоны на фоне слухов о том, что Неймар хочет покинуть каталонский коллектив.

Испанец опубликовал в соцсетях совместную фотографию с бразильцем с подписью: "Он остается (Se queda)". И когда все были уверены, что вингер никуда не уйдет, был оформлен его рекордный трансфер в ПСЖ за 222 миллиона евро.

И вот спустя практически семь лет бывшие одноклубники встретились и воссоздали ту самую фотографию. В этот раз Пике записал видео, которое подписал: "Он остается, теперь точно".

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Где именно остается Неймар? Как оказалось, бразилец будет присутствовать на турнире Kings League World Cup, который организует Пике.

В соревновании примут участие 32 команды со всего мира. Однако не стоит ожидать, что Неймар там сыграет, ведь это не турнир по виртуальному футболу - там команды встречаются на площадке. А Неймар, как известно, продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы колена.

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