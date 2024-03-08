Известный бразильский блогер назвал сына Криштиану Роналду

У известного бразильского блогера Ирана Феррейры накануне родился сын, который получил необычное имя.

Иран назвал новорожденного в честь своего кумира Криштиану Роналду, а именно полное имя мальчика Дэйви Криштиану Роналду.

Отметим, что Ферейра дал обещание назвать сына именно так еще во время того, как его возлюбленная была беременна.

Также стоит сказать, что 20-летний бразилец стал популярным благодаря своим видео, где он показывает различные финты и воссоздает голы, празднуя их словом Receba (Получайте в переводе с бразильского - прим.), что стало его прозвищем.

Парня копировали даже Серж Гнабри и сын самого Роналду.

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