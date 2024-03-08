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Холанд хочет сохранить сумму выкупа, в случае продления контракта с Ман Сити

Норвежец намерен оставить для себя возможность перехода в Реал
Вчера, 22:57
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Норвежский форвард Эрлинг Холанд, судя по всему, не настроен проводить всю карьеру в Манчестер Сити.

Как сообщает издание AS, футболист хочет сохранить пункт о фиксированной сумме выкупа, даже если продлит контракт с "горожанами".

Отмечается, что есть намерение сделать это с одной конкретной целью, а именно, оставить для себя возможность для перехода в мадридский Реал.

Сейчас в контракте нападающего есть клаусула в размере 170 млн фунтов, которая летом 2025 снизится до 150 млн фунтов, но, в случае продления контракта, ныне действующего до 2027 года, клаусула сразу должна стать 150 млн фунтов.

Напомним, ранее Холанд дерзко ответил Тренту на слова о ценности трофеев Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд

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