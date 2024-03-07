Холанд дерзко прокомментировал слова Трента о "ценности трофеев Ман Сити"
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд дерзко прокомментировал слова Трента Александра-Арнольда, который заявил, что трофеи Ливерпуля весят больше чем трофеи Ман Сити.
Норвежец попытался уколоть лидера "красных", напомнив, что он уже в первом сезоне стал обладателем требла, а Трент до сих пор не смог этого достичь.
Читай также: Кто выиграет английскую Премьер-лигу сезона-2023/2024: Ман Сити продолжает быть фаворитом
"Если он хочет так говорить, то хорошо.
Я здесь уже год и я выиграл требл, и это было довольно приятное ощущение, я не думаю, что он знает эти эмоции...
Ливерпуль может говорить сколько угодно, или Трент Александер-Арнольд может говорить сколько угодно... Я не знаю, почему он так делает, но я не против", - заявил форвард "горожан".
Отметим, что уже в это воскресенье, 10 марта, Ман Сити и Ливерпуль встретятся на Энфилде в матче, который может решить судьбу чемпионства в АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!