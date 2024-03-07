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Холанд дерзко прокомментировал слова Трента о "ценности трофеев Ман Сити"

Норвежец отметил, что ему удалось за один год в Англии достичь того, что Александр-Арнольд до сих пор не сумел.
Сегодня, 17:55
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд дерзко прокомментировал слова Трента Александра-Арнольда, который заявил, что трофеи Ливерпуля весят больше чем трофеи Ман Сити.

Норвежец попытался уколоть лидера "красных", напомнив, что он уже в первом сезоне стал обладателем требла, а Трент до сих пор не смог этого достичь.

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"Если он хочет так говорить, то хорошо.

Я здесь уже год и я выиграл требл, и это было довольно приятное ощущение, я не думаю, что он знает эти эмоции...

Ливерпуль может говорить сколько угодно, или Трент Александер-Арнольд может говорить сколько угодно... Я не знаю, почему он так делает, но я не против", - заявил форвард "горожан".

Отметим, что уже в это воскресенье, 10 марта, Ман Сити и Ливерпуль встретятся на Энфилде в матче, который может решить судьбу чемпионства в АПЛ.

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