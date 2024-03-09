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Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2: обзор матча и результат игры 09.03.2024

"Вишни" совершили камбек в концовке встречи, едва не проиграв одному из главных аутсайдеров чемпионата Англии.
Сегодня, 19:24
Илья Забарный и Бен Бреретон Диас / Getty Images
Илья Забарный и Бен Бреретон Диас / Getty Images

В субботу, 9 марта, на Виталити Стэдиум прошел матч 28-го тура АПЛ между Борнмутом и Шеффилд Юнайтед.

В стартовом составе "вишен" уже традиционно вышел Илья Забарный, который провел, к сожалению, посредственную игру.

Хотя сам поединок мог начаться для хозяев поля очень даже успешно. Но на 14-й минуте во время исполнения пенальти у Доминика Соланке поехала нога, из-за чего мяч после его удара полетел куда выше ворот.

"Не забиваешь ты, забивают тебе" подумали гости и повели в счете на 27-й минуте после результативного удара Густаво Хамера.

Дела пошли куда хуже для команды Забарного, когда в середине второго тайма сначала гости удвоили преимущество, а спустя несколько минут гол Соланке был отменен из-за игры рукой.

За 15 минут до конца основного времени Данго Уаттара сократил отставание Борнмута в счете, а Энес Унас уже в добавленное время все же спас хозяев поля от поражения.

В итоге команды поделили очки. Борнмут остается на тринадцатом месте, имея 32 очка, а Шеффилд занимает предпоследнее место с 14 баллами.

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Статистика матча Борнмут - Шеффилд Юнайтед 28-го тура АПЛ

Борнмут - Шеффилд Юнайтед 2:2
Голы: Уаттара, 74, Унал, 90+2 - Хамер, 27, Робинсон, 65.

На 14-й минуте Доминик Соланке (Борнмут) не реализовал пенальти (мимо).

Ожидаемые голы (xG): 2,70 - 1,15
Владение мячом: 69% - 31%
Удары: 30 - 13
Удары в створ: 12 - 9
Фолы: 12 - 11

Борнмут: Нету - Смит (Скотт, 75), Мефам, Забарный, Керкез (Уаттара, 46) - Кристи (Биллинг, 75), Кук, Семенио, Клюйверт (Унал, 63), Тавернье (Синистерра, 63) - Соланке.

Шеффилд Юнайтед: Грбич - Балдок, Трасти, Робинсон - Богл (Ахмедходжич, 70, Дэвис (Соуза, 46), Арбластер (Норвуд, 80), Хамер, Озборн - Макберни (Макети, 70), Бреретон Диас (Осула, 80).

Предупреждения: Керкез, Смит, Мефам - Хамер, Макберни, Грбич, Диас, Норвуд.

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