Анри оценил вероятный переход Мбаппе в Реал

Бывший нападающий Арсенала и Барселоны Тьерри Анри высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в Реал.

"Если Мбаппе перейдет туда, у них будет команда, которая сможет доминировать в Европе и в своей лиге, возможно, в течение шести-семи лет, потому что все они будут молоды", – сказал француз в эфире CBS Sports.

Читай также: Игрок Реала высказался о будущем Мбаппе

Напомним, у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ. Игрок намерен покинуть команду в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Килиана 21 гол и 4 ассиста в 22-х матчах Лиги 1.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!