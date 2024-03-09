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Анри оценил вероятный переход Мбаппе в Реал

Француз опасается той силы, что соберется в Мадриде.
Вчера, 23:18
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Бывший нападающий Арсенала и Барселоны Тьерри Анри высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в Реал.

"Если Мбаппе перейдет туда, у них будет команда, которая сможет доминировать в Европе и в своей лиге, возможно, в течение шести-семи лет, потому что все они будут молоды", – сказал француз в эфире CBS Sports.

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Напомним, у Мбаппе этим летом заканчивается контракт с ПСЖ. Игрок намерен покинуть команду в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Килиана 21 гол и 4 ассиста в 22-х матчах Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тьерри Анри Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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