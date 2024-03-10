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Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4 обзор матча и результат игры 10.03.2024

"Шпоры" сумели обыграть непростого соперника.
Сегодня, 16:55
ФК Тоттенхэм / Getty Images
ФК Тоттенхэм / Getty Images

В воскресенье, 10 марта, в рамках 28-го тура АПЛ Астон Вилла принимала Тоттенхэм. Матч завершился победой гостей со счетом 3:0.

Все голы в данной игре случились лишь во втором тайме. Лондонцы смогли ошарашить соперника четыре раза, однако в этом им помогло удаление, который "шпоры" весьма удачно воспользовались.

Источник: Getty Images

Джон Макгинн не справился с эмоциями, ввиду чего грубо сфолил и полез на конфликт, учинив массовую потасовку. Арбитр такое терпеть не стал, удалив шотландца, который стал главный антигероем.

В свою очередь звездой матча стал нападающий Сон Хын Мин, который помимо забитого гола также отдал два ассиста.

Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм 28-го тура АПЛ

Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4
Голы: Мэддисон, 50, Джонсон, 53, Сон, 90+1, Вернер, 90+4

Ожидаемые голы (xG): 0.82 - 1.56
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 11 - 15

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм АПЛ Астон Вилла

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