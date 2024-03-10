Форвард Ливерпуля лидер по офсайдам в текущем сезоне
У Дарвина Нуньеса особые отношения с боковыми арбитрами.
Дарвин Нуньез с отрывом лидирует по количеству попаданий в офсайд в этом сезоне.
Только в первом тайме матча Ливерпуль - Манчестер Сити уругваец попал в офсайд пять раз.
Для сравнения, у Холанда и Альвареса на двоих меньше офсайдов за весь сезон - всего три. При этом, футболисты Сити попадали в офсайд 29 раз в этом сезоне.
У Дарвина Ньньеса в текущем сезоне уже 25 офсайдов - это больше, чем у любого другого игрока в АПЛ.
Ранее также сообщалось, что МЮ намерен закрыть проблемую позицию летом.
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