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Форвард Ливерпуля лидер по офсайдам в текущем сезоне

У Дарвина Нуньеса особые отношения с боковыми арбитрами.
Сегодня, 19:34
Дарвин Нуньес / Getty Images
Дарвин Нуньес / Getty Images

Дарвин Нуньез с отрывом лидирует по количеству попаданий в офсайд в этом сезоне.

Только в первом тайме матча Ливерпуль - Манчестер Сити уругваец попал в офсайд пять раз.

Для сравнения, у Холанда и Альвареса на двоих меньше офсайдов за весь сезон - всего три. При этом, футболисты Сити попадали в офсайд 29 раз в этом сезоне.

У Дарвина Ньньеса в текущем сезоне уже 25 офсайдов - это больше, чем у любого другого игрока в АПЛ.

Ранее также сообщалось, что МЮ намерен закрыть проблемую позицию летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарвин Нуньес

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