Гвардиола: Хорошо, что Де Брюйне был зол на меня из-за своей замены

В воскресенье, 10 марта, на Энфилде состоялся центральный матч 28-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль сыграл вничью с Манчестер Сити (1:1).

На 69-й минуте главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола решил обезопасить свою команду, выпустив Матео Ковачича вместо Кевина Де Брюйне.

Уходя на скамейку запасных, бельгийский хавбек выразил наставнику недовольство своей заменой. После матча Гвардиола заявил, что ему понравилась реакция его подопечного.

"Мне это нравится. Если он расстроен, это хорошо. Теперь он счастлив… Я знал, чего нам не хватало. После замены мы начали играть лучше", - цитирует испанца The Telegraph.

"Что я могу сказать Кевину? Он важен, и он нам нужен. Но во втором тайме, после того как мы пропустили гол, игра была не в наших руках, и нам нужно было что-то сделать, чтобы вернуть ее нам".

"Нам нужен был игрок, который будет держать мяч. Дело не в прессинге. Дело не в его игре, а в том, что Матео в этом хорош. Мы были довольны Кевином. Это не проблема. У нас все в порядке".

В нынешнем сезоне Кевин Де Брюйне принял участие в 14 матчах Манчестер Сити во всех турнирах, в которых он записал на свой счет два гола и 14 результативных передач.

Напомним, что ранее Пеп Гвардиола прокомментировал его, на данный момент, последний матч против Юргена Клоппа.

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