Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу своего вингера

Будущее лето будет первым для Манчестер Юнайтед под предводительством сэра Джима Рэтклиффа и его компании INEOS.

Одним из открытых вопросов остается будущее скандального Мэйсона Гринвуда, который этой сезон проводит на правах аренды в Хетафе.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы еще не приняли окончательное решение, что делать с 22-летним вингером. Однако все ведет к тому, что клуб рассмотрит вариант с продажей игрока, если поступят соответствующие предложения.

INEOS проведет заседания, во время которых и определится судьба футболиста. В случае продажи Гринвуда Манчестер Юнайтед сможет инвестировать полученную сумму в новые приобретения.

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В нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд принял участие 26 матчах Хетафе во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

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