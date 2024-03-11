iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть продажу своего вингера

Будущее Мэйсона Гринвуда по-прежнему остается неопределенным.
Сегодня, 12:48
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Будущее лето будет первым для Манчестер Юнайтед под предводительством сэра Джима Рэтклиффа и его компании INEOS.

Одним из открытых вопросов остается будущее скандального Мэйсона Гринвуда, который этой сезон проводит на правах аренды в Хетафе.

Как сообщает Фабрицио Романо, манкунианцы еще не приняли окончательное решение, что делать с 22-летним вингером. Однако все ведет к тому, что клуб рассмотрит вариант с продажей игрока, если поступят соответствующие предложения.

INEOS проведет заседания, во время которых и определится судьба футболиста. В случае продажи Гринвуда Манчестер Юнайтед сможет инвестировать полученную сумму в новые приобретения.

Читай также: Футбол сегодня: Челси - Ньюкасл, Альмерия - Севилья, Ан-Наср - Аль-Айн

В нынешнем сезоне Мэйсон Гринвуд принял участие 26 матчах Хетафе во всех турнирах, в которых он отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед хетафе МЭЙСОН ГРИНВУД

Статьи по теме

Игроки Манчестер Юнайтед раскритиковали Хойлунда за интервью фанатскому сообществу Игроки Манчестер Юнайтед раскритиковали Хойлунда за интервью фанатскому сообществу
Волейболист: Миколенко потроллили за ошибку в проигранном матче с Манчестер Юнайтед Волейболист: Миколенко потроллили за ошибку в проигранном матче с Манчестер Юнайтед
Известный голливудский актер заявил, что является фанатом легенды МЮ Известный голливудский актер заявил, что является фанатом легенды МЮ
Хавбек Манчестер Юнайтед может потерять миллион фунтов из-за отца своей девушки Хавбек Манчестер Юнайтед может потерять миллион фунтов из-за отца своей девушки
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: гонки преследования закроют восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс15:24
Леннокс Льюис предсказал победителя боя Усик - Фьюри
Лига Чемпионов15:18
Хави - об игре с Наполи: Это самый важный поединок сезона
НБА14:55
Генменеджер Детройта - фанату: Тебе повезло, что я не надрал тебе задницу
Европа14:42
Цыганков сможет помочь сборной в матче против Боснии и Герцеговины
Европа14:20
Клуб АПЛ может сменить стадион из-за "войны" с городскими властями
Европа14:15
Де Брюйне в матче против Ливерпуля установил личный антирекорд
Другие страны13:42
Федерация футбола одной из африканских стран отстранила более 60 игроков из-за махинаций с возрастом
Европа13:24
Игроки Манчестер Юнайтед раскритиковали Хойлунда за интервью фанатскому сообществу
Украина13:00
Выбираем лучший логотип футбольного клуба в Украине: Динамо, Металлисты или хитрый Кривбасс?
Евро-202412:58
Футболистов Днепра-1 и Динамо довызвали в сборную
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK