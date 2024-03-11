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Футбол

Клуб АПЛ может сменить стадион из-за "войны" с городскими властями

Английский коллектив отказывается соглашаться на четырехкратное повышение платы за аренду земли.
Сегодня, 14:20
Сити Граунд / Getty Images
Сити Граунд / Getty Images

Ноттингем Форест пригрозил покинуть Сити Граунд из-за спора с муниципалитетом по поводу арендной платы, сообщает Daily Mail.

При этом у представителя АПЛ есть не менее четырех вариантов для "нового дома"

Клуб арендует землю, на которой находится их культовая база с 1898 года, у местных властей, которые теперь требуют, чтобы плата в размере 250 тысяч фунтов была увеличена до 1 миллиона.

Это побудило председателя клуба Тома Картледжа заявить, что, если не будет "значительного прогресса", им, возможно, придется поискать "дом" в другом месте.

Оппозиционная группа Независимого альянса в совете графства Ноттс заявила, что участок в Тотоне может стать идеальным местом для новой арены, и попытается внести соответствующее предложение на встрече в конце этого месяца.

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Однако Картледж сообщил Agenda Toton, что это не единственная альтернатива. Несмотря на ситуацию, "лесники" предпочитают остаться на Сити Граунд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Ноттингем Форест

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