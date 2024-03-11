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Игроки Манчестер Юнайтед раскритиковали Хойлунда за интервью фанатскому сообществу

Им не понравилось, с кем именно датчанин провел беседу.
Сегодня, 13:24
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

До момента травмы Расмус Хойлунд находился в своей лучшей форме за все время в Манчестер Юнайтед.

В тот же период 21-летний датчанин успел дать интервью YouTube-каналу The United Stand, где он обсуждал все, от своей результативности до жизни в Манчестере.

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Однако, несмотря на то, что некоторым было интересно узнать, что думает 11-й номер Юнайтед, некоторым его одноклубникам не понравился сам факт интервью.

Как сообщает Daily Mail, несколько игроков МЮ поговорили с Хойлундом по поводу его решения дать интервью каналу, который "построен на негативе и "убийствах" игроков Манчестер Юнайтед".

Однако Марк Голдбридж, который руководит каналом, ответил на критику в социальных сетях.

"Кажется, зависть всегда горит ярче всего в воскресенье, лол! На подготовку этого интервью ушли месяцы. Все в клубе знали, что игрок и другие общались с прессой в день тренировки в Кэррингтоне, мы были там все утро. Если бы кто-то хотел остановить это, он мог бы это сделать".

Ранее стало известно, что будущим летом Манчестер Юнайтед готов рассмотреть предложения по продаже своего вингера, если такие поступят.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Расмус Хойлунд

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