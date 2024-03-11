Пиоли повторил "очковое" достижение Анчелотти у руля Милана

У итальянского наставника "россонери" еще есть время, чтобы улучшить свой показатель.

В воскресенье, 11 марта, в рамках 28-го тура итальянской Серии А Милан на своем поле обыграл Эмполи со счетом 1:0.

Эта победа, которая была добыта голом Кристиана Пулишича, позволила главному тренеру "россонери" Стефано Пиоли повторить достижение великого Карло Анчелотти.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на Calciomercato, в качестве тренера Милана Пиоли набрал 351 очко в рамках чемпионата Италии. Он стал лишь вторым тренером после Анчелотти, кому удалось преодолеть эту планку во главе "дьяволов".

Об этом 58-летний наставник узнал во время послематчевой пресс-конференции.

"То, что я испытываю здесь, в Милане, — это нечто исключительное. С тех пор, как я присоединился к клубу, я отдал все силы и получил много, включая критику. Я не могу сдержать радость и мотивацию, чтобы это продлилось как можно дольше", - сказал Пиоли.

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Стоит отметить, что эта статистика учитывает лишь результаты тренеров с момента, когда за победу в Италии начали присуждать три очка.

За восемь лет работы с клубом Анчелотти в общей сложности заработал 557 очков в Серии А. И, вероятно, у Пиоли не получится повторить данный рекорд, так как все чаще инсайдеры сообщают о том, что летом Милан расстанется с тренером.

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