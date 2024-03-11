Канселу назвал фаворита на победу в Лиге чемпионов

Защитник Барселоны Жоау Канселу высказался о нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

"Интер и Атлетико играют в схожем стиле. Думаю, в этом матче двух отличных команд будет много борьбы.

Произойти может что угодно, даже несмотря на то, что Интер все время побеждает и уже держит скудетто в своих руках".

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"Прямо сейчас миланцы на вершине и уступают только Манчестер Сити. Я считаю команду Гвардиолыфаворитом ЛЧ из-за состава, формы и тренера. Только она выиграла 8 матчей из 8, у нее есть все для того, чтобы повторить успех. Но после Сити идет Интер", – сказал португалец в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Барселона во вторник, 12 марта, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Наполи.

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