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Барселона хочет продлить контракт с перспективным защитником

Каталонцы намерены сохранить Кубарси.
Вчера, 21:50
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Барселона планирует продлить контракт с защитником Пау Кубарси до 2030 года. Об этом сообщает журналист Ферран Мартинес.

В настоящее время у 17-летнего испанца есть соглашение с каталонским клубом, в котором прописана клауза в размере 10 миллионов евро, и английские клубы готовы заплатить ее.

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Однако сам игрок желает остаться в Барселоне на долгие годы и не планирует рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, Пау дебютировал за основную команду в январе этого года. С тех пор он сыграл еще 10 матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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