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Основной голкипер Ман Сити, вероятно, пропустит матч с Арсеналом

Эдерсон получил повреждение.
Сегодня, 20:20
Эдерсон / Getty Images
Эдерсон / Getty Images

Эдерсон может пропустить около месяца из-за повреждения ноги, полученного в матче Манчестер Сити с Ливерпулем.

Столкновение с форвардом Дарвином Нуньесом привело к травме бразильского вратаря.

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По информации Sky Sports, бразилец выбыл на 3-4 недели, что ставит под вопрос его участие в игре с Арсеналом 31 марта.

В текущем сезоне АПЛ Эдерсон провел 27 матчей, в которых заработал пять предупреждений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эдерсон

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