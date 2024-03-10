Гвардиола восторженно высказался об игре Ливерпуля в матче против Ман Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о ничьей в матче с Ливерпулем (1:1).

"Мы очень хорошо начали, но они – невероятная команда. У нас были свои моменты, у них свои. Было непросто, учитывая их манеру игры.

В первом тайме у нас был импульс, много моментов, но после пенальти мы терпели. Это была хорошая игра для зрителей.

Недовольство де Брюйне? Это хорошо. В следующей игре у него будет шанс доказать свое. Нам был нужен игрок, который держит мяч, дело не в прессинге. Ковачич очень хорошо это умеет. Мы были довольны Кевином. В общем, это не проблема, у нас все хорошо".

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"Я знаю, как тяжело играть на Энфилде, на Этихаде то же самое. Ливепуль не выигрывал там восемь лет. Я бы хотел победить, но они уже много лет доказывают свое качество.

Нам с Юргеном не нужны объятия, чтобы показать наше уважение. Он защищает свой клуб, а я свой. Наша история говорит сама за себя. Впереди еще 10 игр, многое может произойти", — сказал Гвардиола в интервью ВВС.

Напомним, после 28 туров АПЛ Манчестер Сити занимает третье место в турнирной таблице, набрав 63 очка.

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