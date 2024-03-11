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Президент Наполи решил замотивировать игроков пройти Барселону в ЛЧ крупной денежной суммой

Де Лаурентис хочет видеть команду на клубном чемпионате мира.
Сегодня, 20:55
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images

Игрокам Наполи пообещали 10 миллионов евро за победу над Барселоной в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Владелец клуба, Аурелио Де Лаурентис, обещал команде бонус 10 миллионов евро за выход в четвертьфинал.

Он также стремится к участию Наполи в клубном чемпионате мира в США летом 2025 года, обещая участникам по 50 миллионов евро. Победа над Барселоной и дальнейший успех в ЛЧ приблизят клуб к этой цели.

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На данный момент Наполи отстает от Ювентуса на 5 очков в борьбе за попадание в число 32 лучших команд.

Победа над Барселоной принесет клубу два очка и еще одно за выход в следующий раунд, что приблизит Наполи к обгону Ювентуса. Выход в четвертьфинал также принесет Наполи 10,6 миллионов евро призовых.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Аурелио Де Лаурентис

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