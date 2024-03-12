"Он плохо играет и прикрывается голами": бывший скаут Реала раскритиковал звезду "сливочных"

Бывший скаут мадридского Реала Маноло Ромеро неожиданно выступил с критикой Винисиуса Жуниора.

Ромеро считает, что бразилец постоянно совершает ошибки и совершенно не думает головой. Хотя иногда способен на оверперфомансы, как, например, с Жироной.

Если бы была такая возможность, экс-скаут хотел бы, чтобы Реал обменял Винисиуса на Хвичу Кварацхелию.

"Винисиус принимает неверные решения, он плохо играет и прикрывается голами. С ним нужно разговаривать, но по-другому. Нужно усадить его перед экраном, показать 30 раз матч против Жироны и сказать ему: "вот тот Винисиус, который нам нужен. Если ты не сможешь повторить эту игру, нам придется задуматься". Они не поговорили с ним должным образом. Нужно запугать его.

Он должен повторить игру против Жироны и прекратить валять дурака. Он не добьется большего из-за своих мозгов, так что, если сделка оправдает себя, я бы поменял его на Кварацхелию, у которого к тому же больше голов", – цитирует Ромеро Mundo Deportivo.

Напомним, ранее Капелло назвал грузина главным оружием против Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!