iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси намерен усилить левый фланг обороны

"Синие" рассматривают нескольких молодых талантов.
Сегодня, 19:56
Getty Images
Getty Images

Челси определилось с одной из позиций, которая нуждается в усилении в летнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" хотели бы усилить левый фланг обороны, поскольку, судьба Иана Маатсена, который проводит вторую часть сезона в Боруссии Дортмунд, остается неопределенной

Лондонцы рассматривают несколько кандидатур среди молодых талантов, выступающих на данной позиции, однако, конкретные имена на данный момент не называются.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси рассматривает игрока на позицию Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад
Мудрик - один из лучших игроков матча Челси - Ньюкасл Мудрик - один из лучших игроков матча Челси - Ньюкасл
Шедевральный гол Мудрика помог Челси обыграть Ньюкасл Шедевральный гол Мудрика помог Челси обыграть Ньюкасл
Известный голливудский актер посетил матч Челси - Ньюкасл Известный голливудский актер посетил матч Челси - Ньюкасл
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров

Последние новости

Европа22:09
Игрока московского клуба арестовали в Дубае
Евро-202421:55
"Мы не зависим только от него": Ребров оценил шансы Цыганкова сыграть с Боснией и Герцеговиной
Лига Чемпионов21:52
Боруссия Д - ПСВ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:51
Атлетико - Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Олимпийские виды21:28
"Лучше, чтобы они не приезжали": Мэр Парижа высказалась о россиянах на Олимпиаде
Европа20:59
Челси поборется с МЮ за игрока, которым интересовалось пару лет назад
Бокс20:55
"Сумасшедшее занятие": Фьюри показал свою подготовку к бою с Усиком
Европа20:20
Пророчество дня: Выход Арсенала в четвертьфинал этого розыгрыша ЛЧ предсказали 10 лет назад
Европа19:59
Арсенал собирается выкупить героя матча Лиги чемпионов с Порту
Европа19:56
Челси намерен усилить левый фланг обороны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK