Челси намерен усилить левый фланг обороны

Челси определилось с одной из позиций, которая нуждается в усилении в летнее трансферное окно.

Как сообщает Фабрицио Романо, "синие" хотели бы усилить левый фланг обороны, поскольку, судьба Иана Маатсена, который проводит вторую часть сезона в Боруссии Дортмунд, остается неопределенной

Лондонцы рассматривают несколько кандидатур среди молодых талантов, выступающих на данной позиции, однако, конкретные имена на данный момент не называются.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси рассматривает игрока на позицию Мудрика.

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