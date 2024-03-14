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ПСЖ - Ницца 3:1: обзор матча и результат игры 13.03.2024

Парижская команда уверенно преодолела четвертьфинальную стадию турнира.
Сегодня, 00:38
ПСЖ победил Ниццу / Getty Images
ПСЖ победил Ниццу / Getty Images

В среду, 14 марта, ПСЖ в четвертьфинале Кубка Франции принимал на своем поле Ниццу.

Подопечные Луиса Энрике сумели одержать убедительную победу со счетом 3:1 и завоевать путевку в следующий раунд турнира.

Парижан вывел вперед Килиан Мбаппе, а на 33-й минуте преимущество удвоил Фабиан Руис, который ассистировал французу в эпизоде с первым голом. Гостям вскоре удалось отквитать один гол усилиями Гаэтана Лаборда, но во втором тайме Лукас Бералдо установил итоговый результат.

В полуфинале Кубка Франции ПСЖ встретится с Ренном, а второго финалиста определят Лион и Валансьен.

Статистика матча ПСЖ - Ницца 1/4 финала Кубка Франции

ПСЖ - Ницца 3:1

Голы: Мбаппе, 14, Руис, 33, Бералдо, 60 - Лаборд, 37

Ожидаемые голы (xG): 1.92 - 1.82
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 18 - 15
Удары в створ: 6 - 4
Угловые: 5 - 5
Фолы: 10 - 4
Атаки: 147 - 90

ПСЖ: Доннарумма - Заир-Эмери, Эрнандес, Бералдо (Перейра, 83), Мендеш - Ли Кан Ин, Витинья, Руис (Угарте, 83) - Дембеле, Рамуш (Баркола, 74), Мбаппе

Ницца: Булка - Лотомба (Менди, 87), Тодибо, Данте, Бар (Перро, 87) - Сансон (Клод-Морис, 78), Росарио, Тюрам - Лаборд (Моффи, 66), Гессан (Чо, 78), Бога.

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