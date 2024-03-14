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Футбол

Бывший капитан Ливерпуля признал, что переезд в Саудовскую Аравию был ошибкой

Англичанин высказался о своем сложном решении.
Вчера, 22:22
Джордан Хендерсон / Getty Images
Джордан Хендерсон / Getty Images

Хавбек Аякса Джордан Хендерсон высказался о выступлениях в Саудовской Аравии.

"У каждого есть свое мнение, у кого-то более жесткое, чем у других. Это нормально и это часть футбола. Я привык. Но люди не знают всей правды. Ее знаю только я".

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"За эти пять месяцев в Саудовской Аравии я многое узнал о себе. Каковы мои мотивы? Почему я на самом деле играю в футбол? Футбол – это то, что у меня в крови, теперь я знаю. И турнир в Саудовской Аравии развивается и будет становиться все масштабнее, но на данный момент он мне не подходит", – сказал Хендерсон в интервью Parool.

Напомним, англичанин перешел из Ливерпуля в Аль-Иттифак летом 2023 года, однако уже в январе он расторг контракт с саудовским клубом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Джордан Хендерсон

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