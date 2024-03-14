Бывший капитан Ливерпуля признал, что переезд в Саудовскую Аравию был ошибкой

Хавбек Аякса Джордан Хендерсон высказался о выступлениях в Саудовской Аравии.

"У каждого есть свое мнение, у кого-то более жесткое, чем у других. Это нормально и это часть футбола. Я привык. Но люди не знают всей правды. Ее знаю только я".

Читай также: Хендерсон намерен отправиться со сборной на Евро-2024

"За эти пять месяцев в Саудовской Аравии я многое узнал о себе. Каковы мои мотивы? Почему я на самом деле играю в футбол? Футбол – это то, что у меня в крови, теперь я знаю. И турнир в Саудовской Аравии развивается и будет становиться все масштабнее, но на данный момент он мне не подходит", – сказал Хендерсон в интервью Parool.

Напомним, англичанин перешел из Ливерпуля в Аль-Иттифак летом 2023 года, однако уже в январе он расторг контракт с саудовским клубом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!