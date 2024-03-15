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Левандовски сообщил, где собирается продолжить карьеру

Нападающий Барселоны поставил точку в спекуляциях по поводу своего будущего.
Сегодня, 09:40
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски рассказал о своих планах на следующий сезон.

35-летний польский форвард опроверг слухи о том, что он может летом покинуть каталонскую команду, заявив, что собирается продолжить выступления в стане "блаугранас".

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"Это была просто статья или одно предложение в одной газете. Нет смысла обращать на это внимание. Я знаю механизмы работы испанской прессы, и они такие, какие есть.

Для меня все очевидно. Я знаю, где буду играть в следующем сезоне. Я остаюсь в Барселоне", - приводит слова Левандовски Meczyki.pl.

Напомним, что контракт Левандовски с Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне польский нападающий провел за каталонцев во всех турнирах 38 матчей, отличившись 19 голами и семью результативными передачами.

Ранее Левандовски рассказал, почему прошлый год для него получился не слишком результативным.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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