Левандовски сообщил, где собирается продолжить карьеру

Нападающий Барселоны поставил точку в спекуляциях по поводу своего будущего.

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски рассказал о своих планах на следующий сезон.

35-летний польский форвард опроверг слухи о том, что он может летом покинуть каталонскую команду, заявив, что собирается продолжить выступления в стане "блаугранас".

Читай также: В Барселоне задумалась о продаже ключевых футболистов

"Это была просто статья или одно предложение в одной газете. Нет смысла обращать на это внимание. Я знаю механизмы работы испанской прессы, и они такие, какие есть.

Для меня все очевидно. Я знаю, где буду играть в следующем сезоне. Я остаюсь в Барселоне", - приводит слова Левандовски Meczyki.pl.

Напомним, что контракт Левандовски с Барселоной рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне польский нападающий провел за каталонцев во всех турнирах 38 матчей, отличившись 19 голами и семью результативными передачами.

Ранее Левандовски рассказал, почему прошлый год для него получился не слишком результативным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!