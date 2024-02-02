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Левандовски рассказал, почему прошлый год для него получился не слишком результативным

У поляка в один момент появились ментальные и физические проблемы.
Сегодня, 13:23
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Польский нападающий Роберт Левандовски рассказал, из-за каких проблем прошедший 2023 год получился для него довольно слабым по собственным меркам.

По словам Левандовски, в один момент он начал испытывать и психологические, и физические сложности.

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"В прошлом году был момент, когда я чувствовал себя слабее не только ментально, но и физически. В том году все негативные факторы слились воедино и наступили внезапно. Все сложилось вместе. Конечно, я допускал ошибки. Я попал в какой-то поток, из которого очень долго выбирался. А в футболе это нелегко сделать за неделю или две.

Во время ЧМ-2022 я прошел тесты и увидел, что физически у меня все в порядке, я продолжаю двигаться вперед. Это означает, что впереди меня ждет еще множество хороших игр. Но в 2023-м огонь внутри меня погас", - сказал поляк.

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