Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны

Вингер Барселоны Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Diario Sport.

На прошлой неделе саудовский клуб предложил каталонцам новую сделку, на которую каталонский клуб пока не ответил из-за завершающей стадии сезона.

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Предложенная сумма значительно превышает оценку Барселоны в 80 миллионов евро, сделанную несколько месяцев назад.

Интерес к Рафинье проявляют Аль-Хилаль, Ан-Наср, Аль-Иттихад и Аль-Ахли. Сам игрок предпочитает остаться в Барселоне, но клуб может рассмотреть вариант его продажи, учитывая необходимость проведения нескольких крупных трансферов летом.

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