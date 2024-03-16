Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны
Рафинья обойдется саудитам в круглую сумму.
Вингер Барселоны Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Diario Sport.
На прошлой неделе саудовский клуб предложил каталонцам новую сделку, на которую каталонский клуб пока не ответил из-за завершающей стадии сезона.
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Предложенная сумма значительно превышает оценку Барселоны в 80 миллионов евро, сделанную несколько месяцев назад.
Интерес к Рафинье проявляют Аль-Хилаль, Ан-Наср, Аль-Иттихад и Аль-Ахли. Сам игрок предпочитает остаться в Барселоне, но клуб может рассмотреть вариант его продажи, учитывая необходимость проведения нескольких крупных трансферов летом.
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