iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны

Рафинья обойдется саудитам в круглую сумму.
Сегодня, 17:50
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Diario Sport.

На прошлой неделе саудовский клуб предложил каталонцам новую сделку, на которую каталонский клуб пока не ответил из-за завершающей стадии сезона.

Читай также: Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны

Предложенная сумма значительно превышает оценку Барселоны в 80 миллионов евро, сделанную несколько месяцев назад.

Интерес к Рафинье проявляют Аль-Хилаль, Ан-Наср, Аль-Иттихад и Аль-Ахли. Сам игрок предпочитает остаться в Барселоне, но клуб может рассмотреть вариант его продажи, учитывая необходимость проведения нескольких крупных трансферов летом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Саудовская Аравия

Статьи по теме

Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной
Арсенал сыграет с Баварией, противостояние Реала и Манчестер Сити: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Арсенал сыграет с Баварией, противостояние Реала и Манчестер Сити: результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Левандовски сообщил, где собирается продолжить карьеру Левандовски сообщил, где собирается продолжить карьеру
Бывший капитан Ливерпуля признал, что переезд в Саудовскую Аравию был ошибкой Бывший капитан Ливерпуля признал, что переезд в Саудовскую Аравию был ошибкой
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде пройдут женские и мужские гонки преследования последнего этапа
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:53
Манчестер Юнайтед определился с судьбой Амрабата
Европа18:45
Лунин под прессингом отдал хоккейный ассист
Европа18:28
Бавария на выезде без проблем обыграла Дармштадт
Европа18:14
Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне
Европа17:50
Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны
Украина17:28
Раннее удаление и гол-красавец: Оболонь неожиданно обыграла Полесье
Европа17:20
Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро
Другие страны17:01
Дани Алвеса могут временно выпустить из тюрьмы
Европа16:59
Ливерпуль заинтересован в подписании форварда из Бундеслиги
16:43
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла SkyUp, ХИТ вырвал победу над Ураганом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK