Кингс Лига Пике мощно ответила на троллинг со стороны Лиги 1 в соцсетях
Не урыли, а закопали.
Лига 1 в соцсетях подшутила над Жераром Пике и получила резкий ответ от Кингс Лиги.
В своем твиттере чемпионат Франции опубликовал фотографию, на которой изображен Килиан Мбаппе, ускользающий от Пике, подписав ее словами: "Так родилась Лига королей".
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На это аккаунт Кингс Лиги ответил коллажем, демонстрирующим, что у Пике четыре победы в лиге чемпионов, в то время как у Лиги 1 – лишь одна за всю ее историю.
🤫 https://t.co/DE6QDszXNV pic.twitter.com/zLBHuSlme9— Kings League InfoJobs (@KingsLeague) March 15, 2024
Напомним, Кингс Лига – это медиалига, основанная Жераром Пике, которая базируется в Испании.
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