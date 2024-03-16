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Кингс Лига Пике мощно ответила на троллинг со стороны Лиги 1 в соцсетях

Не урыли, а закопали.
Сегодня, 22:22
Жерар Пике / Getty Images
Жерар Пике / Getty Images

Лига 1 в соцсетях подшутила над Жераром Пике и получила резкий ответ от Кингс Лиги.

В своем твиттере чемпионат Франции опубликовал фотографию, на которой изображен Килиан Мбаппе, ускользающий от Пике, подписав ее словами: "Так родилась Лига королей".

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На это аккаунт Кингс Лиги ответил коллажем, демонстрирующим, что у Пике четыре победы в лиге чемпионов, в то время как у Лиги 1 – лишь одна за всю ее историю.

Напомним, Кингс Лига – это медиалига, основанная Жераром Пике, которая базируется в Испании.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жерар Пике Лига 1

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