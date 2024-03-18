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Интер - Наполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 17.03.2024

Неаполитанцы смогли уйти от поражения в конце матча.
Сегодня, 00:02
Интер - Наполи
Интер - Наполи

В рамках 29-го тура чемпионата Италии Интер встретился с Наполи.

Первая половина игры осталась за "нерадзурри", хотя большого количества моментов не было. Лишь на 13-й минуте коллектив Симоне Индзаги был близок к голу после подачи углового, а на 43-й добился своего усилиями Маттео Дармиана.

Во втором тайме гости перехватили инициативу, и в итоге также добились своего ближе к завершению встречи.

Интересно, что подопечных Франческо Кальцони также забил защитник. Жуан Жезус замкнул подачу с углового на 81-й минуте, восстановив паритет.

На большее ни одна из команд не оказалась способной.

Статистика матча Серии А Интер - Наполи - Серии А

Интер - Наполи 1:1

Голы: Дармиан, 43 - Жезус, 81.

Интер: Зоммер - Павар (Биссек, 46), Ачерби, Бастони - Дармиан (Бьюкенен, 84), Барелла (Фраттези. 70), Чалханоглу, Мхитарян, Димарко (Думфрис, 79) - Мартинес (Санчес, 79), Тюрам.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера (Руи, 74) - Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре (Каюсте, 71) - Политано (Нгонге, 90+1), Распадори (Симеоне, 75), Кварацхелия (Линдстрём, 90+1).

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