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В Ювентусе подобрали кандидатов в случае ухода Аллегри

Туринцы боятся остаться без наставника.
Сегодня, 14:51
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Ювентус рассматривает возможность назначения Тиаго Мотты на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри.

По информации La Gazzetto dello Sport, будущее нового тренера будет определяться итогами текущего сезона, в котором "бьянконери" все еще имеют шансы на победу в Кубке Италии.

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В случае ухода Аллегри, в том числе по его собственному желанию, Ювентус рассматривает три кандидатуры на его замену: Тиаго Мотту из Болоньи, Винченцо Итальяно из Фиорентины и Раффаэле Палладино из Монцы.

Напомним, контракт Аллегри с туринским клубом действует до 2025 года, но стороны пока не обсуждали его продление. 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Массимилиано Аллегри

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