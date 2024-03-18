В Ювентусе подобрали кандидатов в случае ухода Аллегри

Ювентус рассматривает возможность назначения Тиаго Мотты на пост главного тренера в случае ухода Массимилиано Аллегри.

По информации La Gazzetto dello Sport, будущее нового тренера будет определяться итогами текущего сезона, в котором "бьянконери" все еще имеют шансы на победу в Кубке Италии.

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В случае ухода Аллегри, в том числе по его собственному желанию, Ювентус рассматривает три кандидатуры на его замену: Тиаго Мотту из Болоньи, Винченцо Итальяно из Фиорентины и Раффаэле Палладино из Монцы.

Напомним, контракт Аллегри с туринским клубом действует до 2025 года, но стороны пока не обсуждали его продление.

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