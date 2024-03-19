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Тайный фанат раскрыт: Легенда WWE оказался ярым поклонником Холанда

Ман Сити оригинально анонсировал турне по США.
Вчера, 23:51
Джон Сина / Getty Images
Джон Сина / Getty Images

Легендарный рестлер WWE и киноактер Джон Сина снял комедийный ролик при участии форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

В минутном видео американец признается, что является фанатом футболиста, при этом будучи одетым в атрибутику "горожан" и сидя в белом парике с длинными волосами.

Данный ролик является промо-компанией к летнему турне Манчестер Сити по США.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет сохранить сумму выкупа, в случае продления контракта с Ман Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джон Сина Эрлинг Холанд

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