Тайный фанат раскрыт: Легенда WWE оказался ярым поклонником Холанда

Легендарный рестлер WWE и киноактер Джон Сина снял комедийный ролик при участии форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда.

В минутном видео американец признается, что является фанатом футболиста, при этом будучи одетым в атрибутику "горожан" и сидя в белом парике с длинными волосами.

You can't see me?! @ErlingHaaland takes a call from his secret super fan, @JohnCena. pic.twitter.com/tcgRK69CQa — Manchester City (@ManCity) March 19, 2024

Данный ролик является промо-компанией к летнему турне Манчестер Сити по США.

Ранее сообщалось, что Холанд хочет сохранить сумму выкупа, в случае продления контракта с Ман Сити.

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