"Да это же Карри!": игрок Барселоны на тренировке отметился удивительной способностью
Футболисты нередко придумывают для себя какие-то особенные вызовы, чтобы разнообразить будни тренировочного процесса.
Так произошло на последней тренировке Барселоны, главным героем которой стал Маркос Алонсо.
Защитник "сине-гранатовых" решил сделать так, чтобы мяч после его удара залетел в баскетбольное кольцо.
И несмотря на то, что дистанция была приличная, испанский футболист справился с поставленной задачей. А клуб в социальных сетях сравнил его с четырехкратным чемпионом НБА и лучшим шутером в истории лиги Стефом Карри.
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И пока игроки развлекают себя на тренировках как могут, руководство каталонского коллектива намерено подать апелляцию на удаление главного тренера команды Хави Эрнандеса в недавнем матче против Атлетико.
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