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"Да это же Карри!": игрок Барселоны на тренировке отметился удивительной способностью

Маркос Алонсо сможет спокойно участвовать в новом виде спорта.
Вчера, 23:56
Стеф Карри и Маркос Алонсо / Getty Images
Стеф Карри и Маркос Алонсо / Getty Images

Футболисты нередко придумывают для себя какие-то особенные вызовы, чтобы разнообразить будни тренировочного процесса.

Так произошло на последней тренировке Барселоны, главным героем которой стал Маркос Алонсо.

Защитник "сине-гранатовых" решил сделать так, чтобы мяч после его удара залетел в баскетбольное кольцо. 

И несмотря на то, что дистанция была приличная, испанский футболист справился с поставленной задачей. А клуб в социальных сетях сравнил его с четырехкратным чемпионом НБА и лучшим шутером в истории лиги Стефом Карри.

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И пока игроки развлекают себя на тренировках как могут, руководство каталонского коллектива намерено подать апелляцию на удаление главного тренера команды Хави Эрнандеса в недавнем матче против Атлетико.

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