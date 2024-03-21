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Мончи попытается пригласить чемпиона мира в Астон Виллу

В Бирмингем может переехать Пауло Дибала.
Сегодня, 16:27
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Спортивный директор Астон Виллы Мончи планирует серьезно усилить состав, пишет teamtalk.

"Львы" вполне могут рассчитывать на еврокубки в следующем сезоне, что принесет им не только деньги, но и влияние.

Именно этим намерен воспользоваться легендарный функционер и пригласить на Вилла Парк Пауло Дибалу.

30-летний аргентинец находится в прекрасной форме, его контракт с Ромой рассчитан до 2025 года, но в нем прописаны 13 млн евро отступных.

Конкуренцию Астон Вилле может составить только Атлетико, однако испанский клуб пока не вступал в серьезные переговоры с представителями форварда.

Ранее, напомним, легенда Ромы выразил неуверенность в том, что клубу нужно держать аргентинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Астон Вилла Пауло Дибала

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