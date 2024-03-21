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Жена форварда Интера похвасталась идеальным прессом в бикини

Августина находится в шикарной форме.
Сегодня, 18:21
Августина и Лаутаро / instagram.com
Августина и Лаутаро / instagram.com

Возлюбленная нападающего Интера и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса похвасталась своей фигурой во время отдыха на одном из курортов.

Августина Гандольфо отдыхает с детьми в Испании, пока ее муж на сборах с национальной командой.

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Девушка опубликовала в соцсетях пикантное фото в купальнике, сделав акцент на идеальном прессе и цветовую палитру своего белья.

Источник: скриншот

Напомним, Лаутаро и Августина вместе с 2018 года. У пары есть двое детей - Нина и Тео.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер бикини Лаутаро Мартинес

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