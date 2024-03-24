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Канселу: Ман Сити был неблагодарным по отношению ко мне

Португалец вспомнил свой период в стане "горожан".
Сегодня, 17:18
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Защитник Барселоны, Жоау Канселу что до сих пор принадлежит Манчестер Сити, вспомнил период игры за "горожан".

По словам португальца, однажды он был вынужден играть на следующий день после того, как его дом пытались ограбить.

"Обо мне в Манчестер Сити ходили ложные истории. Я никогда не был плохим товарищем по команде.

"Помню, однажды меня ограбили и напали дома, а на следующий день я играл на Эмирейтс против Арсенала...

Такие вещи не забываются, я оставил жену и дочку дома одних, все еще напуганный, в шоке, играть за Манчестер Сити.

В этом клубе были немного неблагодарны по отношению ко мне, я был важным игроком для них", - заявил Канселу.

Отметим, что ранее Жоау признал наставника манкунианцев Пепа Гвардиолу лучшим в мире.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Жоау Канселу

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