Канселу: Гвардиола лучший тренер в мире
Португалец в восторге от работы с Пепом.
Защитник Барселоны Жоау Канселу высказался о работе под руководством Пепа Гвардиолы.
"Он сильная личность как и я. Есть вопросы, по которым мы расходились во мнениях, и я говорил ему об этом, и другие вещи, с которыми он не соглашался и говорил мне. Он лучший тренер в мире".
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"Жизнь продолжается. Я очень счастлив здесь, в Барселоне", – сказал португалец в интервью As.
Напомним, права на футболиста принадлежат Манчестер Сити. Арендное соглашение истекает уже летом.
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