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Канселу: Гвардиола лучший тренер в мире

Португалец в восторге от работы с Пепом.
Сегодня, 20:23
Гвардиола и Канселу / Getty Images
Гвардиола и Канселу / Getty Images

Защитник Барселоны Жоау Канселу высказался о работе под руководством Пепа Гвардиолы. 

"Он сильная личность как и я. Есть вопросы, по которым мы расходились во мнениях, и я говорил ему об этом, и другие вещи, с которыми он не соглашался и говорил мне. Он лучший тренер в мире".

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"Жизнь продолжается. Я очень счастлив здесь, в Барселоне", – сказал португалец в интервью As.

Напомним, права на футболиста принадлежат Манчестер Сити. Арендное соглашение истекает уже летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пеп Гвардиола Жоау Канселу

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