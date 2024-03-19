Канселу: Гвардиола лучший тренер в мире

Защитник Барселоны Жоау Канселу высказался о работе под руководством Пепа Гвардиолы.

"Он сильная личность как и я. Есть вопросы, по которым мы расходились во мнениях, и я говорил ему об этом, и другие вещи, с которыми он не соглашался и говорил мне. Он лучший тренер в мире".

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"Жизнь продолжается. Я очень счастлив здесь, в Барселоне", – сказал португалец в интервью As.

Напомним, права на футболиста принадлежат Манчестер Сити. Арендное соглашение истекает уже летом.

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