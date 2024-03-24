Одноклубник Малиновского согласился на переход в Интер

Альберт Гудмундссон согласился перейти в Интер из Дженоа.

Помимо "россонери", на исландского полузащитника также претендовал Тоттенхэм и еще один клуб Премьер-лиги, однако Гудмундссон выбрал продолжить карьеру в Италии.

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Сумма сделки оценивается примерно в 30 миллионов евро, возможно, Интер возьмет игрока в аренду с последующим выкупом.

В текущем сезоне Серии А Гудмундссон сыграл 27 матчей, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.

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